Povprečni stroški dela lani višji kot leto prej

Ljubljana, 21. decembra - Povprečni stroški dela za zaposlene in samozaposlene skupaj so lani znašali 1902 evra na mesec in so bili v primerjavi z letom prej višji za 2,1 odstotka. Razlog za zvišanje je po pojasnilih statističnega urada v tem, da so se skupni stroški dela povečali bolj kot skupna zaposlenost.