Obujamo leto 2016: Slovo tehnoloških ikon, kot so videorekorderji in blackberryji

Ljubljana, 21. decembra - Z razvojem novih tehnologij se je tudi letos končalo obdobje nekaterih tehnoloških ikon, ki so bolj ali manj zaznamovale delo in prosti čas človeštva. Na smetišču zgodovine - ali pa vsaj na policah trgovin za hipsterje - je tako v letošnjem letu pristalo kar nekaj tehnologij.

Videorekorder: Prve domače naprave za snemanje in ogled videoposnetkov na kasetah so se pojavile že v 60. letih prejšnjega stoletja, uporaba te tehnologije pa je v razvitem svetu postala del široke uporabe v 70. letih. Digitalni pomnilniški mediji DVD in Blu-ray so sicer v zadnjih 15 letih prevzele primat na tem področju. Kljub temu je japonsko podjetje Funai Electric vse do letos nadaljevalo s proizvodnjo videorekorderjev za kitajski trg.

Blackberry: Mobilni telefoni Blackberry so bili dolga leta del obvezne opreme belih ovratnikov po celem svetu. Kot pametni telefoni pred pametnimi telefoni so že na prehodu v 21. stoletje omogočili pošiljanje e-pošte in brskanje po spletu. Z razvojem novodobnih pametnih telefonov z zaslonom na dotik pa se je Blackberryjev primat začel krhati. Po letih zatona je kanadsko podjetje letos napovedalo, da se umika iz proizvodnje mobilnikov, kljub temu pa še vedno razvija programsko opremo.

Flash: Programski opremi, ki je 20 let bila skoraj obvezna za ogled dinamičnih vsebin v brskalnikih, je končno (vsaj delno) odklenkalo. Tudi zaradi varnostnih težav bo tako kmalu v številnih brskalnikih uporaba Flasha onemogočena. Pa čeprav se v slogu najboljših likov Arnolda Schwarzeneggerja ne da zlahka, je njeno usodo zapečatila vse bolj široka uporaba spletne tehnologije HTML5.

Vine: Družbeno omrežje Twitter je letos ukinilo svojo platformo za deljenje videov Vine, ki je dolga leta predstavljalo vodilni način za objavljanje kratkih posnetkov iz pametnih telefonov. Kljub precejšnji priljubljenosti je porast drugih platform, še posebej možnosti deljenja videov na družbenem omrežju Instagram, začelo izpodjedati vlogo Vina.

Pebble: Ena prvih masovno proizvedenih pametnih ur na svetu se je rodila z uspešno kampanjo množičnega financiranja. Podjetje Pebble je uro dalo na trg leta 2012, s svojo povezljivostjo s pametnimi telefoni pa je hitro postala uspešnica. Vse do pojava konkurenčnih ur proizvajalcev pametnih mobilnikov, kot sta Apple in Samsung. Pebble je tako letos prenehal s poslovanjem zaradi insolventnosti, njegove blagovne znamke pa je prevzel proizvajalec merilnikov telesne aktivnosti FitBit.

Samsung Galaxy Note 7: Nedvomno najbolj eksploziven mobilnik leta. Uspešnica ob začetku prodaje je v samo nekaj tednih doživela klavrn konec zaradi težav z baterijo. Pregrevanje te je namreč pri številnih povzročilo vžig mobilnika, po poročanju nekaterih uporabnikov celo eksplozije. Ko poskus odprave napake ni deloval, je bil Samsung svojo novo generacijo ikone na področju t.i. phabletov prisiljen popolnoma umakniti s trga.