Največji zalogaj ministrstva v 2017 zakon o medijih in RTVS ter krovni zakon v kulturi

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 24. decembra - Ministrstvo za kulturo namerava v prihodnjem letu na področju zakonodaje najprej urediti Slovensko matico in Prešernove nagrade. Največji zalogaj pa bo spreminjanje zakona o medijih, zakona o RTV Slovenija in krovnega zakona v kulturi. O zadnjih treh, da bi bili lahko sprejeti do konca leta, v prvi polovici pričakuje "intenzivno javno razpravo".