Obujamo leto 2016: Leto razstavnih presežkov

Ljubljana, 23. decembra - Leto 2016 je ponudilo nekaj izjemno odmevnih razstav. V Cankarjevem domu (CD) je bila na ogled razstava Nikola Tesla - Človek prihodnosti. Muzeji in galerije mesta Ljubljane (MGML) so pripravili razstavo fotografa Sebastiaa Salgada, izjemno leto pa ima za seboj tudi Narodna galerija, ki je po prenovi Narodnega doma zažarela v vsem svojem sijaju.

Razstavo ob 160. obletnici rojstva znanstvenika Nikole Tesle so v CD pripravili v sodelovanju z Muzejem Nikole Tesle iz Beograda. Predstavila je tako najpomembnejše Teslove izume kot tudi njegovi doktrino. Na njej so našteli več kot 30.000 obiskovalcev.

Fotografska razstava enega trenutno najbolj iskanih živečih fotografov na svetu Sebastiaa Salgada je bila postavljena v Galeriji Jakopič in Mestnem muzeju. Pod naslovom Geneza je združila 245 fotografij našega planeta. Na njej so našteli skupaj 20.759 obiskovalcev.

Narodna galerija je po prenovi Narodnega doma v začetku leta ponovno v celoti odprla vrata za obiskovalce. Javnosti so predstavili novo stalno zbirko umetnosti na Slovenskem, ki je s 614 eksponati najobsežnejša v vsej zgodovini galerije. Pred poletjem so predstavili še donacijo umetnin Zorana Mušiča. Do začetka decembra so v galeriji našteli že več kot 100.000 obiskovalcev.

Med koncerti v CD kot velik uspeh štejejo gostovanje vrhunske pianistke Marthe Argerich s sestavom Machester Camerata, december pa mineva v uspešnem trojčku razprodanih koncertov Vlada Kreslina ob 25. obletnici nastopanja v CD.

Na področju gledališča in plesa izpostavljajo Nosoroge v režiji Roberta Wilsona in izvedbi Narodnega gledališča Marina Sorescuja iz Krajove ter plesno predstavo Nacionalnega baleta iz Marseilla v koreografiji Emia Greca in Pietra C. Scholtna. Izjemen obisk se obeta tudi gostovanju Novega vietnamskega cirkusa s predstavo Med mestom in deželo, ki bo občinstvo razveseljevala zadnje štiri dni leta 2016.

Ljubljanski mednarodni filmski festival - Liffe je v 27. izdaji pritegnil več kot 45.000 obiskovalcev, jazz festival Ljubljana pa je med drugim ponudil nepozaben koncert japonske pianistke Hiromi.