Leto 2016: Brutalni vojni v Siriji še ni videti konca

piše Jure Kos

Ljubljana, 25. decembra - Brutalna državljanska vojna v Siriji traja že skoraj šest let in je do zdaj zahtevala že preko 300.000 življenj. Vsa tragičnost najbolj krvavega konflikta 21. stoletja je doživela vrhunec v spopadih za nekoč največje sirsko mesto Alep, ki je po štirih letih znova v celoti pod nadzorom sil predsednika Bašarja al Asada.