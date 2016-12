Milijonska investicija v termalni bazen v Cerknem

Ljubljana, 22. decembra - Hotel Cerkno je z dobrim milijon evrov vredno investicijo celostno prenovil 40 let star bazen in ga preoblikoval v mini terme, ki so namenjene predvsem družinam. Vrata bodo odprle v petek, kot je za STA pojasnila direktorica hotela Manuela Božič Badalič, pa bodo investicijo v celoti krili z lastnimi sredstvi.