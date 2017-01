Slovenija Bruslju poslala vlogo za potrditev 135-milijonskega okoljskega projekta

Ljubljana, 6. januarja - Služba vlade za razvoj in kohezijsko politiko je Evropski komisiji poslala vlogo za potrditev 135-milijonskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Slovenija računa na okoli 70 milijonov evrov evropskih sredstev, 12 milijonov bo prispevala država, ostalo pa občine Ljubljana, Medvode in Vodice.