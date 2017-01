Na razpravi Foruma 21 za skrben nadzor gradnje strateško pomembnega drugega tira

Pariz, 12. januarja - Drugi tir železniškega tira med Koprom in Divačo je strateškega pomena za Slovenijo, njegovo gradnjo pa je treba po mnenju govorcev na današnji razpravi, ki jo je organiziral Forum 21, še posebej skrbno nadzirati. Prisotni so ponovno spomnili na številne zaplete, ki so spremljali projekt Teš 6, in poudarili, da se zgodba tokrat ne sme ponoviti.