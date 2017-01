S socialnim podjetjem do lažjega zaposlovanja invalidov v okolici Litije

Litija/Šmartno pri Litiji, 12. januarja - Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je uspešno kandidiralo na razpisu gospodarskega ministrstva Start up socialna podjetja. Kot so sporočili z društva, v katerega je trenutno včlanjenih 614 invalidov in 283 podpornih članov, so na ta način pristopili k reševanju problematike zaposlovanja invalidov v lokalnem okolju.