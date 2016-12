Spreminjanje avtorske zakonodaje bo sledilo reformi avtorskega prava EU

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 26. decembra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je po nedavno sprejetem zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic pred posodobitvijo osnovnega zakona s tega področja. V zadnjem letu je na to temo prejelo vrsto predlogov, pred samo pripravo zakonskega besedila pa je, kot opozarja, treba preučiti reformo avtorskega prava v EU.