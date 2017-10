Odkrili varnostno ranljivost brezžičnih omrežij Wi-Fi

Ljubljana, 17. oktobra - Računalniški raziskovalci so odkrili varnostno ranljivost, ki se nanaša na vseprisotna brezžična omrežja Wi-Fi. Ranljivost so odkrili v protokolu WPA2, ki se uporablja za zaščito in šifriranje prometa v brezžičnih omrežjih Wi-Fi, so sporočili iz centra SI-CERT.